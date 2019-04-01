Рапота: строительство СГ успешно продолжится в случае понимания молодежью важности интеграции

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В нынешнем году День единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля, проходит под знаком двух знаменательных дат: 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На это обратил внимание государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в своем поздравлении по случаю Дня единения, сообщает БЕЛТА.

"Обе этих знаменательных даты настраивают нас на необходимость не просто дорожить тем, что было завоевано и уже сделано, - отметил госсекретарь. - Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится. Наша задача - дать новому поколению максимальные возможности вместе учиться, идти в науку, участвовать в интересных экономических проектах. Пространство интернета создает уникальную возможность получения информации, общения и самореализации. Но также важно, чтобы молодые пользователи научились правильно ориентироваться в нем, отличать ложь от правды, находить тех, кому можно доверять".

По мнению Григория Рапоты, связи в истории, образовании, науке, культуре не менее важны, чем экономика, инновации, сфера научных и производственных компетенций. "Молодежь Союзного государства открыта для общения и восприятия общих гуманитарных ценностей, - подчеркнул он. - Открыть ей доступ к ним в современном формате очень важно. Старшее поколение, ветераны, герои Великой Отечественной войны сделали все для того, чтобы две страны, два народа были вместе. Сохранение этой общности, наверное, и есть межнациональная идея Союзного государства".

"Союзному государству исполнится двадцать лет. Желаю нам всем, чтобы эта круглая дата была только началом пути, по которому идут две страны", - добавил госсекретарь.-0-