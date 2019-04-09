Расходы на жилье командированным по Беларуси водителям возмещаются на общих условиях - Минтруда

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормы нового Положения "О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках" распространяются и на водителей, осуществляющих внутриреспубликанские перевозки, автомобили которых оборудованы спальным местом. Соответствующее пояснение дал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в ходе онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

Постановлением Совета Министров от 19 марта 2019 года №176 внесены изменения в порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. В Положении и приложениях к нему прописаны условия, порядок и размеры возмещения расходов по проезду, найму жилого помещения, а также выплате авансов и суточных.

"Согласно пункту 15 приложения возмещение расходов по найму жилого помещения при командировании в пределах Беларуси осуществляется с даты прибытия к месту командировки и по дату выбытия из него в размерах, установленных в приложении 1 к Положению, без представления подтверждающих документов. С учетом этого расходы по найму жилого помещения производятся в том числе водителям автомобилей на внутриреспубликанских перевозках, транспортные средства которых оборудованы спальным местом", - сказал Андрей Лобович.

Вопросы, связанные с наймом жилого помещения в соответствии с новым Положением, стали одними из самых актуальных.

При возмещении расходов на эти цели в случае командировки в пределах Беларуси надо также помнить: Положением не предусмотрена норма, определяющая зависимость оплаты расходов по найму жилого помещения от времени прибытия работника в место командирования либо его выбытия из места командирования. Учитываются от 0 до 24 включительно.

С учетом норм пункта 16 Положения расходы по найму жилого помещения за границей возмещаются без представления подтверждающих документов в размерах, установленных в приложении 2 к Положению, включая дату прибытия к месту командировки и дату выбытия из него.

"При командировании работника в однодневную командировку в пределах Беларуси или при ежедневном возвращении командированного работника к месту жительства расходы по найму жилого помещения не возмещаются, - добавил Андрей Лобович. - Если речь идет об однодневной командировке за границу, то расходы по найму жилого помещения компенсируются за 1 день".-0-

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