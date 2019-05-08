Равков: историческая память во все времена - основа национального самосознания

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческая память во все времена является основой национального самосознания, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков в Минске на торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спустя 74 года мы вновь обращаемся к истории войны. Это вполне закономерно, поскольку историческая память во все времена является основой национального самосознания", - сказал Андрей Равков.

Победа в Великой Отечественной войне - одно из самых ярких и значимых событий в истории человечества, отметил министр. Этот праздник символизирует величие и всемирно-историческое значение подвига народов, победивших фашизм, прежде всего советских людей, внесших решающий вклад в разгром захватчиков.

В текущем году много памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Прежде всего 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в ходе стратегической наступательной операции "Багратион". 16 июля исполнится 75 лет со дня проведения знаменитого парада белорусских партизан в Минске - это единственный в истории всех войн партизанский парад.

Вместе с тем, по словам Андрея Равкова, уроки военной истории усвоены не всеми, появляются новые глобальные вызовы. В этой связи актуальна глобальная внешнеполитическая инициатива главы белорусского государства Александра Лукашенко о запуске нового Хельсинкского процесса. Так называемый процесс "Хельсинки-2" направлен на мирное политическое урегулирование существующих и предотвращение возможных конфликтов.

Среди стратегических национальных интересов Беларуси на первом месте стоит обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета и незыблемости конституционного строя. Для их реализации проводится многовекторная миролюбивая внешнеполитическая деятельность Беларуси, которая является донором безопасности, и этот факт признан международным сообществом. Одновременно республика принимает меры к обеспечению своей военной безопасности. "Ни у кого не должно быть сомнений в том, что стабильность и мир в нашей стране будут надежно сохранены и впредь", - резюмировал министр.

Торжественное собрание и праздничный концерт проходят во Дворе Республики. Главным символом концерта стал поезд Победы, который присутствует на сцене и визуально. Это своеобразная машина времени, благодаря которой участники концерта пронесутся от предвоенной эпохи, сквозь всю войну и окажутся в современном Минске.

Заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк

Отличительная особенность концертной программы в том, что она представляет собой взгляд молодого и среднего поколения, современных композиторов и исполнителей на события Великой Отечественной войны. В диалоге поколений незримо принимают участие герои войны - реальные люди, которые участвовали в обороне Беларуси, партизанском движении, освобождении страны. Фотографии этих людей - на видеоэкранах. Исполнители - как популярные белорусские артисты, так и молодые, солисты оперы.-0-

Ансамбль кафедры хореографии университета культуры и искусств

Хоровая капелла "Сонорус"

Владимир Громов и государственная академическая хоровая капелла им. Ширмы

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