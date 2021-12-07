Развивающие материалы для детей и гигиенические наборы для семей доставили от ЮНИСЕФ беженцам

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Груз гуманитарной помощи беженцам доставили представители ЮНИСЕФ, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе груза гигиенические наборы, каждый из которых рассчитан на одну семью, а также детские гигиенические и развивающие наборы.

"Это не первая наша помощь беженцам. Ранее через Красный Крест доставляли им одеяла, теплую одежду и обувь, в том числе для женщин и детей. Первая партия суммарно была на Br75 тыс. Сейчас в партии наборы для детей, чтобы они, несмотря на сложную ситуацию, могли развиваться", - рассказала старший координатор информационной деятельности Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Кристина Дулевич. Также она рассказала, что по итогам сегодняшней миссии будет оцениваться состояние находящихся здесь детей, их потребности, чтобы в дальнейшем оказать им необходимую помощь.

Сегодня идет 30-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Гуманитарная помощь беженцам от организаций, предприятий страны, неравнодушных жителей доставляется регулярно. Обеспечиваются они продуктами питания, теплыми вещами, средствами гигиены и другими необходимыми вещами.-0-