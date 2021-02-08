Реабилитация потребителей психоактивных веществ будет усилена

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усилят медико-социальную реабилитацию людей, длительно употребляющих психоактивные вещества. Это определено государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА.

"Принципиально новым в государственной программе является развитие системы медико-социальной реабилитации лиц, длительное время употребляющих психоактивные вещества", - говорится в документе. При этом предполагается, что реабилитационными мероприятиями будут обеспечены до 10% людей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ.

Также будет реализован комплекс мероприятий по сохранению и укреплению психического здоровья населения и снижению уровня суицидов. Речь идет об оказании качественной и своевременной помощи в кризисных и стрессовых состояниях, в том числе несовершеннолетним.

Для этого, согласно документу, в первичном звене здравоохранения будет создаваться структурная, функциональная и материальная база, которая позволит профилактировать и выявлять случаи психических отклонений, оказывать медпомощь людям, страдающим психическими и поведенческими расстройствами. Среди задач на пятилетку создание социальных и медицинских предпосылок для уменьшения потребления населением алкоголя, информирование о вреде чрезмерного употребления алкоголя, формирование культуры потребления алкогольных напитков.

Кроме того, планируется разработка комплекса мероприятий по профилактике суицидального поведения населения и оказания медицинской и психологической помощи тем, кто совершил суицидальные попытки. Будет обеспечена социальная помощь и психологическая поддержка страдающим психическими и поведенческими расстройствами и др.

В итоге ожидается, что потребление алкоголя снизится до 9,8 л на душу населения в возрасте 15 лет и старше. А смертность от суицидов - до 16,8 случая на 100 тыс. человек.

В соответствии с методикой, применяемой в международной практике, потребление зарегистрированного алкоголя в возрасте 15 лет и старше в абсолютном алкоголе в 2010 году составило 13,3 л, в 2019 году - 10,5 л.

За последние 5 лет общее число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, находящихся на диспансерном наблюдении, снизилось на 7,6%, в том числе женщин - на 9,4%.-0-