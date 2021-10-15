Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 2,9%

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - августе 2021 года составили 102,9% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Темп роста несколько замедлился в сравнении с итогами января - июля, когда показатель был 103,1%.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 22,5%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-