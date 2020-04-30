Реестр земельных ресурсов подготовлен в Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлен сборник "Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2020 года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Данные реестра применяются в различных сферах народного хозяйства, при проведении землеустройства, госконтроле за использованием и охраной земель, мониторинге окружающей среды, составлении аналитических документов и прогнозов, в том числе научного характера", - отметили в комитете.

Сборник создан исходя из сведений, предоставленных структурными подразделениями землеустройства областных и Минского городского исполнительных комитетов.

С обновленными данными реестра земельных ресурсов можно ознакомиться на сайте Госкомимущества. Информация размещена в подразделе "Земельные отношения" раздела "Деятельность".-0-