Реконструкция пункта пропуска "Верхний Теребежов" завершится в I полугодии 2021 года

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция пункта пропуска "Верхний Теребежов" на белорусско-украинской границе завершится в первом полугодии 2021 года. Работы уже выполнены более чем на 50%, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Пропускная способность пункта "Верхний Теребежов" в настоящее время составляет 500 транспортных средств в сутки, из которых - 430 легковых, 50 грузовых авто, 20 автобусов.

Реконструкция предполагает развитие инфраструктуры и технического оснащения, а также совершенствование технологических процессов государственного контроля. В результате пропускная способность "Верхнего Теребежова" увеличится почти вдвое и составит 900 транспортных средств в сутки. Вместо шести каналов для движения транспортных средств появятся 12 (по шесть на въезд и на выезд) с проведением на них всех видов контроля, работой системы красного и зеленого коридоров.

Во время реконструкции уже построено новое здание таможенных и пограничных служб с залом досмотра багажа пассажиров и оформления грузового автотранспорта, здание служб санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с боксом углубленного досмотра. Сейчас в помещениях ведутся отделочные работы.-0-