Республиканский правовой турнир "Сила Закона" стартует в Беларуси 13 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районный тур первого республиканского правового турнира "Сила Закона" для учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего образования стартует 13 декабря во всех регионах страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Вероника Пашурина.

"Новый информационно-образовательный проект для старшеклассников, инициаторами проведения которого выступили Белорусский республиканский союз молодежи и Национальный центр правовой информации в рамках реализации соглашения и его дорожной карты, направлен на повышение интереса школьников к законодательству и разъяснение в молодежной среде правовой культуры. Правовой проект поможет не только углубить теоретические знания и практические умения, касающиеся прав и обязанностей несовершеннолетних, но и активизировать тематику правового просвещения", - рассказала Вероника Пашурина.

По словам координатора проекта, с 13 по 21 декабря турнир пройдет в три тура в формате онлайн-тестирования с тестовыми заданиями по темам государственного устройства и власти, правовых основ государства, истории права, ответственности за правонарушения, молодежной политики и другим. Тестовые задания для каждого тура будут сформированы по уровню сложности.

"Первый, районный тур стартует уже в понедельник. С 13 по 16 декабря территориальные комитеты БРСМ предложат старшеклассникам в течение 45 минут ответить на 35 тестовых вопросов по 16 различным правовым тематикам. Этот тур пройдет в смешанном формате - онлайн и офлайн. Его победителями станут участники, которые за наименьшее время правильно ответят на большее количество вопросов, - пояснила представитель ЦК БРСМ. - Областной (Минский городской) туры мы проведем на базе юридических факультетов учреждений высшего или среднего специального образования в один день - 21 декабря. Перед началом второго тура все участники пройдут регистрацию на Детском правовом сайте, а затем ответят на 28 вопросов. В данных тестовых заданиях могут присутствовать видеовопросы или иллюстрированные материалы. К каждому из вопросов будут даны комментарии к правильным ответам, размещенные после окончания каждого из этапов на Детском правовом сайте в разделах "Игры и конкурсы" и "Важные новости".

Вероника Пашурина проинформировала, что республиканский финал запланирован также на 21 декабря на базе юридического факультета Белорусского государственного университета. "В финале проекта сразятся семь финалистов - победители областных и Минского городского туров. Организаторы соберутся в студии и будут общаться с финалистами с помощью zoom-трансляции. Сам финал предполагает онлайн-формат в режиме реального времени с прохождением 17 тестовых заданий. Финалисты турнира будут награждены ценными призами от партнеров проекта", - добавила она.

Организаторами правого турнира являются БРСМ и НЦПИ при поддержке Министерства образования и Белорусского республиканского союза юристов.-0-