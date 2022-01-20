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Общество
20 января 2022, 10:23

Республиканское собрание научной общественности пройдет 28 января в Минске

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки, пройдет 28 января в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Как отметили в пресс-службе академии, в этом году это тройной праздник. Так, 100 лет назад, в январе 1922 года, был основан Институт белорусской культуры (Инбелкульт) - первое государственное научное учреждение Беларуси в новейшей ее истории, на базе которого была учреждена Белорусская академия наук. "Именно Инбелкульт открыл белорусам и всему миру народ с его языком, историей, экономикой, страну с ее уникальной природой и самобытной культурой. Поэтому в День белорусской науки в этом году мы празднуем одновременно 100-летие белорусской академической науки и юбилей Инбелкульта", - рассказали в НАН.

В мероприятии примут участие более 300 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений, представители дипломатического корпуса.

Лучшим ученым и исследователям страны будут вручены награды. От НАН будут награждены лауреат звания "Ученый года Национальной академии наук Беларуси - 2021", генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии доктор технических наук, профессор, академик Александр Ильющенко, а также авторские коллективы, работы которых вошли в топ-10 достижений академических ученых в области фундаментальных и прикладных исследований за 2021 год.

В этот день на трех площадках - открытая площадка перед зданием Президиума, фойе 1-го и 2-го этажа и постоянно действующая выставка НАН "Достижения отечественной науки - производству" - будет развернута выставка наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности страны. Свои результаты на выставке покажут организации Национальной академии наук, Министерства образования, Министерства промышленности, Министерства здравоохранения, Минсельхозпрода, МЧС, Госкомвоенпрома, инновационные предприятия и технопарки. "Основная цель масштабной экспозиции - демонстрация результатов научных исследований и разработок белорусской науки, эффективности реализации государственных программ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки с производством", - пояснили в пресс-службе.-0-

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