Результаты социологического исследования лягут в основу важных управленческих решений - Щеткина

3 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Результаты социологического исследования лягут в основу важных управленческих решений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член президиума Белорусского союза женщин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук Марианна Щеткина.

"На совещании по вопросам подготовки и проведения VI Всебелорусского народного собрания Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о проведении в стране масштабного социологического исследования и подчеркнул важность полной объективности при его проведении", - обратила внимание Марианна Щеткина.

Она сказала, что в целом любое социологическое исследование это возможность более глубокого изучения явлений и процессов, происходящих в обществе. "Полученные данные об изучаемых социальных процессах и явлениях лягут в основу принятия управленческих процессов. Именно от качества управления зависит уровень социальной политики на всех уровнях: общегосударственном, региональном, отраслевом", - сказала кандидат социологических наук.

Марианна Щеткина подчеркнула, что социологические знания позволяют рассматривать общество как социальную систему, включающую в себя совокупность взаимодействующих социальных явлений и процессов, что способствует пониманию человеческого поведения, а это, в свою очередь, формирует основы управленческого воздействия субъекта управления на определяемый объект.

"В сложившихся условиях турбулентности социальных отношений, как в рамках отдельной страны, так и в контурах мира, наука управления приобретает особое значение, - заметила она. - Формулировка главной цели предстоящего пятилетия включает в себя обеспечение социальной стабильности и рост благосостояния граждан, наращивание социального капитала. Отмечается, что приоритетной станет именно социальная сфера. В связи с этим государственное управление в социальной сфере будет постоянно находиться в центре внимания как государственных органов, так и общества в целом. Современный курс социальной политики выстраивается таким образом, чтобы максимально задействовать активную жизненную позицию людей, а для этого необходимо сформировать условия для профессиональной и личностной самореализации граждан, линейно увязать степень их позитивной активности, компетенции, предприимчивости с возможностью роста собственного благосостояния".

По мнению Марианны Щеткиной, эффективное государственное управление обеспечит восходящее движение по шкале роста уровня и качества жизни населения в условиях социальной стабильности Беларуси, главное богатство которой - люди.

Член президиума БСЖ обратила внимание, что Беларусь - успешное государство, которое занимает 18-е место из 166 стран по индексу достижения Целей устойчивого развития.

"Все основные положения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы соответствуют национальной стратегии устойчивого развития страны, включают в себя такие важные сегменты, как поддержка семьи, развитие регионов, формирование интеллектуальной страны и реализация 17-й цели устойчивого развития - "Партнерство". Для эффективного достижения поставленных приоритетов работа должна строиться с учетом обратной связи, что и обеспечивают в том числе социологические исследования, на что обращает внимание глава государства", - подчеркнула Марианна Щеткина.-0-