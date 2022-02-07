"Родители недопонимают". Депутат объяснила норму о всеобщем получении общего среднего образования

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники могут получить общее среднее образование, не только закончив 11 классов, но и в учреждениях профтехобразования и среднего специального образования, пояснила заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Лилия Кирьяк во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

В новой редакции Кодекса об образовании, в частности, предусматривается всеобщее получение общего среднего образования.

"Родители несколько недопонимают. Они трактуют эту норму как обязательные 11 классов. Модель обязательного общего среднего образования практически реализуется не только через 10-11-е классы учреждений образования, но и через систему профтехобразования, систему среднего специального образования", - пояснила Лилия Кирьяк.

Иными словами, заметила она, у ребят сегодня широкие возможности. Закончив 9 классов гимназии или обычной средней школы, они могут поступить, если у них высокий уровень мотивации, в 10-й класс (в базовый или профильный) или продолжить обучение в профлицеях и колледжах, где в том числе получить общее среднее образование.

Как отметил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, выпускники 9-х классов сегодня выбирают разные траектории. Большинство - около 60% или чуть больше - идет в 10-й класс, а остальные поступают в учреждения профтехобразования или среднего специального образования с получением общего среднего образования.

По словам директора гимназии №1 Минска Натальи Бушной, принцип "образование через всю жизнь" очень актуален, поэтому не случайно, что кодексом вводится всеобщее получение общего среднего образования. "Тяга к знаниям и желание получить образование - это характерная особенность нашего времени", - считает она.-0-

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