Российский политолог: Польша по отношению к беженцам ведет себя совершенно отвратительно

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша по отношению к беженцам ведет себя совершенно отвратительно. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал российский журналист и политолог Михаил Маркелов, сообщает БЕЛТА.

По словам политолога, Польшу совсем не беспокоит судьба беженцев на границе. "Им плевать на этих беженцев. Их бесполезно как-то вразумлять и вести с ними диалог. Польша в этой связи ведет себя совершенно отвратительно: на границу ввела войска против мирных беженцев, задействует все свои силы и создает вот эту искусственную ситуацию вместо того, чтобы оперативно организовать коридор, договориться с Германией и пропустить этих людей туда", - сказал он.

В противовес политике Запада, Беларусь оказывает максимально возможную помощь беженцам. "Какая нагрузка идет сейчас на Беларусь. Помимо того, что она вкладывает свои бюджетные деньги, вынуждена привлекать медицинские силы, спецслужбы. Всем этим сегодня занимается Беларусь, предоставляя свою территорию для этих несчастных людей", - отметил Михаил Маркелов.-0-