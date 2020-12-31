Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр

Компания "Дана Холдинг" - ИООО "Дана Астра" поздравляет с Новым годом каждую белорусскую семью - своих покупателей и все семьи, которые мечтают о новой квартире! Мы делаем все возможное для того, чтобы ваши мечты о собственном жилье стали реальностью. Благодарим вас за оказанное доверие, благодаря которому нам удалось достичь рекордного результата продаж!

В Беларуси мы работаем давно и продолжим здесь активно строить и в будущем. В 2020-м году завершено строительство комплекса "Маяк Минска". В 2021-м будет сдан комплекс "Парк Челюскинцев".

Сейчас ведутся активные работы в комплексе Minsk World. В уходящем году первый квартал комплекса был полностью завершен раньше установленных сроков. Мы намерены завершить работы в комплексе раньше плановых сроков и гарантируем высокое качество жилья!

Дорогие друзья! Желаем вам в Новом году здоровья и счастья! Пусть в ваших семьях живут любовь, понимание и благополучие. А мы всегда готовы построить для вас квартиру мечты! С Новым годом!

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ – ТОЛЬКО НА ПЕРИОД РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ. ЦЕНА ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОТ 2000 РУБЛЕЙ.

ОФИС ОТДЕЛА ПРОДАЖ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО И В ПРАЗДНИКИ

Застройщик ИООО "Дана Астра" предоставляет уникальную рождественскую программу до 11 января. Успейте стать счастливым обладателем квартиры.

Цены от 2000 рублей за 1 м².

Рассрочка до 100 месяцев.

Застройщик ООО "Эмирейтс Блю Скай" объявляет рождественскую акцию на готовую коммерческую и жилую недвижимость в элитном многофункциональном комплексе Парк Челюскинцев.

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ – ТОЛЬКО НА ПЕРИОД РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ. ЦЕНА ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОТ 2000 РУБЛЕЙ.

ОФИС ОТДЕЛА ПРОДАЖ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО И В ПРАЗДНИКИ

В мешке Деда Мороза обязательно найдется ваша новая квартира в одном из наших комплексов, ведь именно в эти дни и только до 11 января праздничная акция — лучшие рождественские и новогодние предложения для вас! Подробности условий акции по телефону 7675 и на сайте bir.by.

Приобретайте недвижимость за собственные средства или воспользуйтесь выгодным партнерским кредитом Белинвестбанка:

· до 20 лет в белорусских рублях;

· от 4,99% (0,57 СКО) в первый год;

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· участие собственными средствами — от 10%;

· возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Еще один вариант выгодной покупки — это беспроцентная рассрочка от застройщика от 12 до 100 месяцев:

· первоначальный взнос — от 30%;

· без справок о доходах и поручителей;

· договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика;

· для оформления договора нужен только паспорт.

Приходите за своей квартирой в офисы продаж в Минске у ст. м. "Восток" по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8.30 до 20.30, в выходные и праздники — с 9.00 до 20.00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9.00 до 22.00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

С Рождеством! С Новым годом!

Искренне ваша, "Дана Холдинг" - "Дана Астра"

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