Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 31 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:32 В Крупском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:30 Энергетики восстанавливают электроснабжение в 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей Регионы
08:58 Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр Общество
08:40 Музей имени В.К.Бялыницкого-Бирули приглашает на фортепьянный концерт Афиша
08:09 Елизавета II наградила рыцарским титулом автогонщика Льюиса Хэмилтона В мире
07:59 ОСВОД и БРСМ напомнят могилевчанам о правилах безопасного поведения на водоемах зимой Регионы
07:38 В Гомеле госавтоинспекторы поздравят водителей и пешеходов с Новым годом и вручат подарки Регионы
07:26 В Японии из-за сильных снегопадов частично нарушено авиасообщение В мире
07:07 Взрыв прогремел в жилом доме в Риге В мире
07:04 Обновленную подсветку Брестской крепости можно увидеть в новогодние праздники Регионы
07:00 Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год Общество
00:56 Ирландия ужесточила карантин В мире
00:28 По меньшей мере 25 человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии В мире
30.12.20
30.12.20 23:59 Более 563 тыс. пациентов заразились коронавирусом в мире за сутки В мире
30.12.20 23:26 Хоккеисты финского "Йокерита" обыграли СКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 22:59 В мире зарегистрировали не более 50 повторных случаев COVID-19 В мире
30.12.20 22:30 Двадцать одна страна примет участие в виртуальном международном марафоне культур В мире
30.12.20 22:01 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Нефтехимику" в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 21:50 В Купаловском театре сдали обновленный спектакль по пьесе "Павлинка" Культура
30.12.20 21:46 Прибывающих в Канаду обяжут предоставлять отрицательный тест на COVID-19 В мире
30.12.20 21:38 "Не могла найти этому оправдания" - Ольга Нефедова высказалась об уходе актеров из Купаловского театра Культура
30.12.20 21:34 Сотрудник Красного Креста погиб в результате атаки на аэропорт в Йемене В мире
30.12.20 21:23 В агрогородке Дрозды Бешенковичского района прошел торжественный пуск природного газа Регионы
30.12.20 21:16 Германия намерена продлить карантин до конца января В мире
30.12.20 21:15 Продолжит ли китайский бизнес инвестировать в Беларусь - Янь Ган о новых центрах притяжения Экономика
30.12.20 20:53 Хоккеисты рижского "Динамо" победили московский "Спартак" в матче чемпионата КХЛ Спорт
30.12.20 20:46 Боливия приобрела 5,2 млн доз российской вакцины "Спутник V" В мире
30.12.20 20:44 Минтранс определил порядок использования бюджетных средств для обеспечения безопасного судоходства Экономика
30.12.20 20:39 Определены пары 1/2 финала Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
30.12.20 20:19 Небезопасные рыбные котлеты продавали в Гродненской области Регионы
Все новости
Все новости
Общество
31 декабря 2020, 08:58

Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр

Компания "Дана Холдинг" - ИООО "Дана Астра" поздравляет с Новым годом каждую белорусскую семью - своих покупателей и все семьи, которые мечтают о новой квартире! Мы делаем все возможное для того, чтобы ваши мечты о собственном жилье стали реальностью. Благодарим вас за оказанное доверие, благодаря которому нам удалось достичь рекордного результата продаж!

В Беларуси мы работаем давно и продолжим здесь активно строить и в будущем. В 2020-м году завершено строительство комплекса "Маяк Минска". В 2021-м будет сдан комплекс "Парк Челюскинцев".

Сейчас ведутся активные работы в комплексе Minsk World. В уходящем году первый квартал комплекса был полностью завершен раньше установленных сроков. Мы намерены завершить работы в комплексе раньше плановых сроков и гарантируем высокое качество жилья!

Дорогие друзья! Желаем вам в Новом году здоровья и счастья! Пусть в ваших семьях живут любовь, понимание и благополучие. А мы всегда готовы построить для вас квартиру мечты! С Новым годом!

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ – ТОЛЬКО НА ПЕРИОД РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ. ЦЕНА ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОТ 2000 РУБЛЕЙ.

ОФИС ОТДЕЛА ПРОДАЖ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО И В ПРАЗДНИКИ

Застройщик ИООО "Дана Астра" предоставляет уникальную рождественскую программу до 11 января. Успейте стать счастливым обладателем квартиры.

Цены от 2000 рублей за 1 м².

Рассрочка до 100 месяцев.

Застройщик ООО "Эмирейтс Блю Скай" объявляет рождественскую акцию на готовую коммерческую и жилую недвижимость в элитном многофункциональном комплексе Парк Челюскинцев.

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ – ТОЛЬКО НА ПЕРИОД РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ. ЦЕНА ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОТ 2000 РУБЛЕЙ.

ОФИС ОТДЕЛА ПРОДАЖ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО И В ПРАЗДНИКИ

В мешке Деда Мороза обязательно найдется ваша новая квартира в одном из наших комплексов, ведь именно в эти дни и только до 11 января праздничная акция — лучшие рождественские и новогодние предложения для вас! Подробности условий акции по телефону 7675 и на сайте bir.by.

Приобретайте недвижимость за собственные средства или воспользуйтесь выгодным партнерским кредитом Белинвестбанка:

· до 20 лет в белорусских рублях;

· от 4,99% (0,57 СКО) в первый год;

· от 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы;

· участие собственными средствами — от 10%;

· возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Еще один вариант выгодной покупки — это беспроцентная рассрочка от застройщика от 12 до 100 месяцев:

· первоначальный взнос — от 30%;

· без справок о доходах и поручителей;

· договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика;

· для оформления договора нужен только паспорт.

Приходите за своей квартирой в офисы продаж в Минске у ст. м. "Восток" по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8.30 до 20.30, в выходные и праздники — с 9.00 до 20.00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9.00 до 22.00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

С Рождеством! С Новым годом!

Искренне ваша, "Дана Холдинг" - "Дана Астра"

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск недвижимость
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год
Фото из архива Фундаментальная библиотека БГУ вошла в консорциум сетевых электронных библиотек
Петр Петровский. Фото из архива Всебелорусское народное собрание будет судьбоносным - Петровский
Во время подписания. Фото пресс-службы Академии управления Академия управления и Институт пограничной службы подписали соглашение о сотрудничестве
РНПЦ детской онкологии. Фото из архива "Белтопгаз" и "Мингаз" передали денежный сертификат РНПЦ детской онкологии
Высший пилотаж Елены из Каролино, или Как водитель-испытатель стала трактористкой-биатлонисткой
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну, и мы ее сохраним
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644
Механизм выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания логичен и объективно оправдан - Кунцевич
Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр
Топ-новости
Картина дня: посещение Лукашенко минского ОМОНа, поздравление полярников и погода на Новый год
Беларусь получила первый транш российского кредита в размере $500 млн
Оказание господдержки организациям физкультуры и спорта продлено до конца 2024 года
Энергетики восстанавливают электроснабжение в 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей
МАРТ сохраняет регулирование цен на социально значимые товары
ОСВОД и БРСМ напомнят могилевчанам о правилах безопасного поведения на водоемах зимой
Новые строительные нормы для складских зданий приняты в Беларуси
Продолжит ли китайский бизнес инвестировать в Беларусь - Янь Ган о новых центрах притяжения
"Не могла найти этому оправдания" - Ольга Нефедова высказалась об уходе актеров из Купаловского театра
Лавров: судьбу Беларуси должен решать народ, а не самозванцы и западные кураторы
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в новогоднюю ночь и первый день 2021 года
Карпенко учащимся Кривичского специального профтехучилища: в жизни главное - сделать правильный выбор
Кухарев о задачах по трудоустройству: индивидуальный подход и максимальное содействие
ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям
Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.