Румак: возвращенные в семьи дети-инвалиды - важный эффект соцреабилитации

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по социальной реабилитации детей-инвалидов имеет устойчивые результаты - это ребята, возвращенные из стационарных учреждений в семьи, поступившие в учреждения образования. Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на совещании с руководителями стационарных учреждений социального обслуживания населения, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

На встрече, которая прошла на базе Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, обсуждались состояние, перспективы и пути совершенствования социального обслуживания населения.

В Беларуси функционируют 50 психоневрологических домов-интернатов и 9 домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. В них проводится постоянная работа по социализации проживающих, подготовке их к самостоятельной жизни, а также обучению трудовым навыкам в отделениях сопровождаемого проживания. В прошлом году их услуги получали 1855 человек, в том числе 247 проживающих в детских домах-интернатах. В Весновском доме-интернате для детей-инвалидов Могилевской области и в Богушевском доме-интернате для детей-инвалидов Витебской области за счет благотворительных организаций такие отделения созданы в домах коттеджного типа: воспитанники почти полностью сами ведут свой быт, при минимальном сопровождении работников. В 2018 году начато строительство отдельного жилого корпуса для сопровождаемого проживания на 10 мест за счет спонсорских средств на территории Городищенского дома-интерната для детей-инвалидов Брестской области.

В целом работа по социальной реабилитации детей-инвалидов имеет устойчивые результаты, отметил Александр Румак. "В 2018 году возвращено в семью 25 человек, трудоустроены 2 воспитанника, поступили в учреждения образования 4", - привел данные замминистра. Благодаря сопровождаемому проживанию смогли восстановиться в дееспособности и вернуться в общество 57 инвалидов, еще 282 инвалида родственники смогли забрать из учреждений под свою опеку.

Кроме того, детские дома-интернаты оказывают услугу социальной передышки: семья может на время переложить свои заботы по уходу за ребенком-инвалидом на стационарное учреждение для решения возникших личных проблем. В прошлом году такой услугой воспользовались 50 семей. "Это очень низкий показатель. Необходимо комплексно рассматривать вопросы жизнеустройства детей-инвалидов и оказания поддержки таким семьям. Работа в этом направлении ведется, в том числе совместно с Министерством образования, которым рассматривается возможность организации социальной передышки на базе учреждений образования", - продолжил Александр Румак.

Кстати, услуга сопровождаемого проживания доступна и инвалидам I и II группы - для этого в специальных дома для ветеранов, престарелых и инвалидов выделяются помещения.

Таким образом, вся система стационарных учреждений достаточно гибко реагирует на потребности общества в таком обслуживании. В республике функционирует 81 дом-интернат для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов, в которых проживает более 19 тыс. человек. В домах-интернатах общего типа (а их 22) на платной основе предлагаются помещения повышенной комфортности. Такой возможностью в прошлом году воспользовались 63 человека. Пока слабо востребовано проживание в домах-интернатах на основании договоров пожизненного содержания с иждивением - на рентные отношения решились только 9 человек в Минске. "Актуальной задачей на современном этапе развития социального обслуживания является умение рассмотреть в человеке реабилитационный потенциал и, опираясь на него, обеспечить такой уровень независимого проживания, на который данный человек способен", - заключил замминистра.-0-