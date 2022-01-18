Румак: все религиозные конфессии объединяет стремление сохранить мир и спокойствие в обществе

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все религиозные конфессии объединяет стремление к сохранению мира и спокойствия в обществе, заявил журналистам уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак во время заседания консультативного межконфессионального совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Беларуси характерна многоконфессиональная структура общества. Напомню, у нас зарегистрированы и действуют 25 религиозных конфессий и объединений. Религиозная организация - важный институт гражданского общества, поэтому они не остаются в стороне от обсуждения изменений в Основной закон", - сказал Александр Румак.

По его словам, все религиозные конфессии объединяет стремление к сохранению традиционных семейных ценностей и недопущению влияния тех, которые приводят к разрушению социального мира и спокойствия в обществе. "Религиозные конфессии в этом едины. Они выступают за то, чтобы была крепкая семья, было уважение младших поколений к старшим. Те изменения, которые предлагаются в Конституцию, направлены именно на укрепление семейных ценностей. Думаю, во время обсуждения прозвучит голос представителей всех конфессий, представленных в консультативном межконфессиональном совете при Уполномоченном по делам религий и национальностей", - отметил Александр Румак.

Уполномоченный по делам религий и национальностей подчеркнул, что предложенные в Конституцию изменения имеют эволюционный характер. "На каждом этапе развития общества встает необходимость корректировки. Такой эволюционный путь предполагает дальнейшее планомерное развитие общества без социальных потрясений. Каждый человек, каждая общественная и религиозная организация могут внести свои предложения, чтобы быть услышанными при внесении изменений в Конституцию, - добавил он. - Очень часто в своих предложениях конфессии едины, поскольку их взгляды на устройство общества совпадают: в основе мировоззрения всех конфессий лежит уважение друг к другу и любовь к ближнему".-0-

Румак: религиозные конфессии благодарны государству, что в условиях COVID-19 нет ограничений на посещение храмов

Епископ: граждане не должны быть безразличными при обсуждении проекта Конституции