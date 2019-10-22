Рыженков: развивать госслужбу в Беларуси стремятся в ногу со временем

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развивать государственную службу в Беларуси стремятся в ногу со временем. Об этом сегодня заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на открытии международной научно-практической конференции "Государственная служба: современное состояние и перспективы развития" в Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков отметил, что Беларуси удалось создать эффективную систему государственного управления, которая позволяет решать на самом высоком уровне задачи, стоящие перед таким молодым, энергично развивающимся государством. Однако время не стоит на месте, появляются новые технологии управления, все более прогрессивные взгляды на работу госслужащих. По словам первого замглавы Администрации Президента, в Беларуси в вопросах развития института госслужбы стремятся работать "в онлайн-режиме, не просто идти, а бежать в ногу со временем". "От того, насколько грамотные управленцы в нашем государстве, как и во всех других, зависит развитие страны как таковой", - подчеркнул он. Человеческий ресурс в этом плане выходит на первое место, приобретая даже большую значимость, чем сырьевой, логистический потенциал, добавил Максим Рыженков.

В этой связи он отметил значимость конференции, которую Академия управления проводит совместно с Астанинским хабом в сфере государственной службы и Советом Европы. "Конференция несет хороший теоретический заряд, имеет практико-ориентированный характер. Важно, что на ней присутствуют эксперты из 20 государств. У них есть хорошая возможность обменяться опытом, поделиться наработками", - сказал первый замглавы Администрации Президента.

Он напомнил, что 18 октября Академию управления посетил Президент и обозначил целый ряд вопросов по развитию системы государственной службы. Максим Рыженков обратил внимание, что подходы, озвученные главой государства, нашли отражение в темах основных панельных дискуссий конференции. В частности, здесь обсуждаются вопросы повышения престижа госслужбы, мотивации госслужащих, большего участия общественности в решении государственных задач. Эксперты также обменяются опытом обучения, переподготовки кадров, цифровизации госслужбы.

Как сообщалось, конференция проходит 22-23 октября. В ней принимают участие представители международных организаций, государственных органов и научного сообщества Беларуси, эксперты и ученые из стран Европы и Азии. Цель конференции - обсуждение подходов к развитию института государственной службы в современных условиях на основе передового отечественного и зарубежного опыта.-0-