Самоизоляция при въезде в Беларусь не касается дипломатов и водителей-международников

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рассказал, на кого не распространяются требования о нахождении в 10-дневной самоизоляции и наличии медицинского документа с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 при въезде в Беларусь. Соответствующее разъяснение, касающееся применения постановления Совета Министров от 13 октября 2020 №591, размещено на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Требования не распространяются на сотрудников диппредставительств и консульских учреждений Беларуси в иностранных государствах, членов их семей. Это же относится и к иностранным гражданам, следующим по дипломатическим паспортам, сотрудникам диппредставительств, консульских учреждений иностранных государств в Беларуси и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории республики, а также членам их семей.

Не касается 10-дневная самоизоляция при въезде в Беларусь глав и членов официальных делегаций, в том числе прибывающих по приглашению госорганов и иных организаций. При пересечении госграницы они должны иметь копию приглашения.

Требования не распространяются на водителей транспортных средств, предназначенных для международных автоперевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений; членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. В перечне также сотрудники Государственной фельдъегерской службы Беларуси, доставляющие официальную корреспонденцию и дипломатическую почту по межгосударственным фельдъегерским маршрутам; сотрудники РУП "Специальная связь", осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи.

Не будут находиться в самоизоляции люди, прибывшие из стран красной зоны (т.е. включенных в перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19) и следующие по территории Беларуси транзитом. Они должны иметь документы, подтверждающие выезд из республики в течение одних суток. Тех, кто превысил 24-часовой срок транзита, через границу не пропустят.

Аналогичное правило касается и граждан Беларуси, а также постоянно проживающих в республике иностранцев и лиц без гражданства, которые прибыли из стран зеленой зоны (т.е. не включенных в перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19) и следовали транзитом через страны красной зоны. Однако в этом случае у них должно быть документальное подтверждение пребывания в странах транзита не более 24 часов.

Кроме того, требования по самоизоляции не распространяются на вернувшихся из служебной командировки в странах красной зоны (при наличии документального подтверждения о командировании), лиц, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации.

Иностранцы и лица без гражданства, которые приехали в Беларусь для получения медпомощи (в том числе консультации), и убывающие из республики до истечения срока самоизоляции, при пересечении госграницы должны иметь документ (справку) о получении такой помощи или консультации в учреждении здравоохранения страны.-0-