Савиных: в Европе борются не за интересы народов, а за интересы финансовых элит

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе борются не за интересы народов, а за интересы финансовых элит. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы вступили в период, когда нет очевидных тенденций, когда борются те политические объединения, государства, которые ранее считались союзниками, и самое главное, когда за красивыми политическими лозунгами о свободе, демократии, едином мире проступает реальность realpolitik - когда идет борьба за ресурсы, собственные национальные или групповые интересы. И что хуже всего - именно в Европе очень четко проявляются разделения: борются не за интересы народов, а за интересы собственных финансово-промышленных элит", - заявил Андрей Савиных

Депутат также считает, что коллективный Запад начал распадаться и необходимость в НАТО уже отпала, ведь Североатлантический альянс создавался для противостояния Советскому Союзу. Европа, понимая это, пытается убедить Соединенные Штаты - главный донор НАТО - в дальнейшей поддержке альянса. К тому же на Западе продолжаются конфликты между странами из-за многомиллиардных военных контрактов.

"Все, коллективный Запад уже посыпался, дальше это будет углубляться, - убежден парламентарий. - В этой ситуации Европа присматривается к Китаю. Европе нравится идея Китая "Один пояс, один путь". Китаю нужно отвязаться от рынка США как от основного рынка сбыта своих товаров и перенаправить инвестиции в другое место. А Европе нужны эти инвестиции".-0-