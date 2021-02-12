Савиных: ВНС задает белорусскому обществу заряд на дальнейшее развитие и модернизацию

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание задает обществу заряд на дальнейшее развитие и модернизацию. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя первый день работы VI ВНС.

"Доклад Президента имел фундаментальный характер. Фактически он затронул все важнейшие направления развития страны. Конечно, больше всего ждали часть про модернизацию политических институтов, и здесь были оправданы все ожидания. То есть понятен алгоритм движения вперед, характер обсуждения всех вопросов без каких-либо ограничений, с максимальным вовлечением общественности. Понятны сроки проведения этих изменений. И крайне важно, что Президент четко поставил задачу - обеспечить такие условия, чтобы никто ни при каких обстоятельствах не мог скомпрометировать или поставить под сомнение итоги всенародного голосования. Это очень важный момент", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий отметил: очень важно с высокой трибуны было услышать идеи по развитию белорусской экономики. "Проблема заключается в том, и это Президент тоже очень четко подчеркнул, что мы сейчас проходим очень сложный период не нашего национального развития, а глобального развития. Мир входит в экономическую рецессию, начинаются геополитические конфликты за сферы интересов. В этих условиях эффективная работа отраслей экономики, по сути дела, является ключевым условием благополучия нашей страны и главнейшим фактором укрепления нашей государственности. И здесь в каждом сегменте, каждом направлении есть свои интересные, конструктивные предложения. Это и развитие целых новых отраслей", - подчеркнул он.

При этом, по словам Андрея Савиных, важно, что элементы развития включены и в социальную сферу. "То есть фактически нет ничего, что бы было незыблемо и не двигалась. Все будет развиваться. Мне, например, очень сильно легла на душу, если можно так выразиться, идея накопительной пенсии. Думаю, что такие подходы надо реализовывать и в сфере здравоохранения, и во многих других вещах. Очень правильно было сказано о том, что нам надо развивать гражданское общество. Даже через такие простые вещи, как уборка собственных дворов от снега. Мы всегда ждем каких-то услуг, вместо того чтобы организоваться и просто-напросто навести порядок у себя в подъезде, в своем дворе. Вот это и есть гражданское общество в его истинном, подлинном смысле. С этого все начинается. Если этого не будет, хождение по паркам и площадям не приведет наше общество ни к чему хорошему. Это очень важный момент, на самом деле. Может быть, один из самых серьезных моментов, который меня поразил в докладе", - заявил он.

Парламентарий заключил: "Сегодняшний, второй, день Всебелорусского народного собрания - это не конец собрания. Это отправная точка дальнейшей работы по тем направлениям, которые были обозначены в докладе, в том числе и по программе социально-экономического развития страны. И мне кажется, что это именно тот заряд на развитие, модернизацию, который сегодня особенно необходим белорусскому обществу".

VI Всебелорусское народное собрание сегодня продолжит работу во Дворце Республики в Минске. Как ожидается, в 10.00 второй день форума откроют выступления делегатов и приглашенных. Также будет принята резолюция VI Всебелорусского народного собрания и обращение его участников.

Накануне с докладом на ВНС выступил глава государства. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе форума и сегодня.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.

Делегаты обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечить социальную стабильность в обществе и увеличение благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.-0-