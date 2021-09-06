Сбои в подаче транспорта зарегистрированы на выезде из Литвы в Беларусь

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в подаче транспорта зарегистрированы сегодня на выезде из Литвы в Беларусь, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Сбои в подаче транспорта, следующего на выезд из Литвы в Беларусь, отмечены в литовских пунктах пропуска "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас" (с белорусской стороны "Каменный Лог", "Котловка", "Бенякони" и "Привалка").

По сообщению литовских контролирующих служб на границе, в программных экспортных продуктах Литвы произошли сбои, что влияет на ритмичность оформления грузовых транспортных средств. Так, из пункта пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") на белорусскую сторону сегодня подана только половина транспорта от количества, установленного международными договоренностями, а из пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") - всего треть.

Согласно данным на официальном сайте ГПК, по состоянию на 18.00 выезда в Литву ожидали более 880 большегрузов.-0-

ГПК: литовские и польские пункты пропуска не выполняют договоренности по оформлению грузовиков