Щекин: пришло время вытаскивать негодяев из информационных нор

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришло время вытаскивать негодяев и предателей из информационных нор и создавать прозрачные правила игры в медиапространстве. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя постановление Совмина № 575 "О мерах против экстремизма и реабилитации нацизма".

"Все страны в мире столкнулись с новой реальностью - экстремизмом и насаждением идеологии нацизма в информационном пространстве. Гибридизация медиасферы - идеологическая либерализация с обслуживанием частных компаний по продвижению транснациональных интересов в области целенаправленного искажения прав и свобод человека, посредством введения массовой стандартизации и социальных шаблонов жизни людей. Беларусь подверглась информационной атаке с применением разноплановой методики по внедрению искусственно созданных псевдоценностей и жизненных принципов для психологической дезориентации граждан с целью подготовки государственного переворота с последующей сменой власти. Мы являемся свидетелями новых принципов и механизмов не просто реализации планов по смене правительств, но прежде всего культурного перекодирования народа и в режиме управляемого хаоса", - уверен аналитик.

По его словам, ключи от медиаплатформ находятся у нескольких человек в мире, контролируемых спецслужбами, в том числе и политическими организациями, которые уже приступили к глобальному переделу финансового и ресурсного рынков.

"Адаптивной и оптимальной системы защиты от информационной интервенции в мировой практике не существует. В зависимости от целеполагания каждая страна выбирает наиболее органичное решение в соответствии с создавшимися условиями. Информационная безопасность стала основным вопросом в сохранении суверенности и независимости государства. Беларусь в последнее время оказалась в центре информационного противостояния Востока и Запада, - сказал Николай Щекин. - В этой связи считаю, что принятое постановление Совмина "О мерах против экстремизма и реабилитации нацизма" исторически вызрело и стратегически обосновано. Пора в этой сфере наводить порядок. Создание правовых условий для признания групп граждан, которые ведут экстремистскую деятельность в соцсетях, экстремистским формированием открывает не только новые возможности в методологии укрепления национальной безопасности, но и создает определенный мировой тренд по обеспечению глобальной информационной и цифровой безопасности. Это может создать предпосылки введения в мировую процессуальную практику в контексте совершения уголовных преступлений".

Эксперт считает, что данные превентивные меры являются, с одной стороны, идеолого-воспитательным процессом, а с другой - закрепляют за государством абсолютное право регулировать взаимодействие как между гражданами, так и между обществом и самим государством. "Объективно пришло время вытаскивать из информационных нор негодяев и предателей и создавать прозрачные правила игры в медиапространстве, особенно Telegram-каналах. Никто не должен уйти от ответственности. Признавая в соответствии с законом некоторые из них экстремистскими, государство встает на защиту большинства граждан своей страны, при этом формируя законные условия для зарождения гражданского общества с учетом национальных интересов и возможностей. Более того, думаю, что это только первый шаг. Следует рассмотреть вопрос о подготовке специального киберподразделения с широкими полномочиями, которое бы функционально занималось вопросами острых межгосударственных конфликтов в области киберпреступности", - подчеркнул политолог.

Николай Щекин считает, что все попытки реабилитации нацизма и проявления государственного либо общественного экстремизма и терроризма должны незамедлительно и жестко пресекаться отработанными и новыми методами. "Жить надо по своим законам и правилам. Нам объявлена война и Беларусь обязана достойно ответить ради мира и стабильности. В данном контексте адаптированный проект Кодекса об образовании, новый законопроект о госслужбе, декрет об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций являются дополнительными механизмами в систематизации государственно-общественных отношений", - резюмировал Николай Щекин. -0-