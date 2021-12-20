Щекин: признания Эмиля Чечко - это политический выстрел в остатки сознания коллективного Запада

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признания польского солдата - это идеологический и политический выстрел в последние остатки сознания коллективного Запада. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Безответственная политика США развязала реваншизм в Европе и наделила нацистскими полномочиями Польшу в разжигании региональных конфликтов, с правом расширения своих национальных интересов, в том числе и за счет Беларуси. Ультраправые настроения в Европе укрепляются. Последние события с перебежчиком из польской армии Эмилем Чечко стали холодным душем как для польской общественности, так и в целом для ястребов коллективного Запада. Репутация Польши как католической, традиционной в своих ценностных ориентирах, мирной страны оказалась грубой подделкой. Противоправные и преступные действия Варшавы могут стать одним из детонаторов ускорения пересмотра итогов холодной войны", - отметил эксперт.

По его словам, предложение в Польше казнить солдата, бежавшего в Беларусь, пробило нравственное дно польских властей. "В принципе Польша себя поставила вне цивилизованного мира и правового поля. Сам факт побега свидетельствует, что, во-первых, в польской армии низкий моральный дух, разброд и шатание; во-вторых, польские солдаты отказываются выполнять преступные гестаповские приказы руководства; в-третьих, правду об издевательствах и убийствах как мигрантов, так и волонтеров уже невозможно больше скрывать от мировой общественности. Из интервью ясно одно, что солдат психологически надломлен, он четко осознавал свои действия и последствия побега и как солдат, и как гражданин, и как сын кадрового офицера. Его поступок - это бегство от ужасов, которые творятся в польской армии и нежелание принимать участие в геноциде своего народа, - сказал Николай Щекин. - Польская армия - это армия карателей и убийц. Польское руководство - это преступники и негодяи, политические авантюристы, готовые ради услуги США и своих иллюзорных целей убивать свой народ. Наша граница со стороны Польши превратилась в братскую могилу и своего рода памятник жертвам репрессий польского руководства против своего народа. Уверен, Генеральная прокуратура приложит все усилия для объективного расследования преступлений против человечности Польши с последующим предоставлением доказательной базы в международные трибуналы".

Исходя из сложившейся ситуации, аналитик видит для властей Польши два выхода: "Первый - признать ошибочность своей политики, снять режим ЧП, уйти в отставку с последующим уголовным разбирательством и раскрыть чудовищные преступления всему миру. Второй - продолжать нагнетание обстановки, выполняя указания США и Британии, и терроризировать свое население, все больше загоняя себя в безвыходную ситуацию, что может повлечь за собой развал страны. С сожалением приходиться констатировать, что польское руководство выбрало второй путь с радикализацией и милитаризацией общественного мнения, разжигая конфликт с континентальной Европой. В любом случае Дуду, Моравецкого и ряд генералов, отдающих приказы уничтожать свой народ, ждут международный трибунал и суд".

Николай Щекин считает, что признания польского солдата - это идеологический и политический выстрел в последние остатки сознания коллективного Запада. "Генеральная прокуратура уже подготовила 5 томов шокирующих доказательств зверств польской стороны на границе, которые будут переданы в Брюссель. Признание польского перебежчика Эмиля Чечко в убийстве беженцев требует особого расследования и понимания происходящего в Польше. Но уже ясно, что Польша противопоставила себя всему миру и стала террористическим государством, готовым встать во главе возрождения четвертого рейха. Беларусь встала на защиту как Европы, так и Востока от польского терроризма и продвижения нацизма польской закваски. Сейчас уже ясно, что без сотрудничества с Беларусью региональной безопасности не выстроить. Беларусь - гарант стабильности в Европе и союзник в проведении восточного вектора миролюбивой политики", - резюмировал политолог. -0-