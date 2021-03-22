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22 марта 2021, 10:10

Щекин: силовики будут жестко пресекать вылазки с БЧБ-символами, олицетворяющими горе и нацизм

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовые структуры будут жестко пресекать все вылазки с БЧБ-символами, олицетворяющими людское горе, ненависть и нацизм. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Размышляя о преобразованиях, которые нам придется пройти, - конституционном моделировании, трансформации партийной системы, укреплении национальной и общественной безопасности - поневоле задумываешься прежде всего о последствиях. Действительно, каждому следует задать вопросы, каковы ожидания в обществе и что мы хотим в результате получить, какую Беларусь? Вопросы сложные, но на них придется отвечать всем. Думаю, со мной многие согласятся, что дело не только в Конституции, если говорить о государственной перспективе, а в авторитете руководителей всех уровней системы управления и в их ответственности перед людьми и своей совестью. В основе конституционного проектирования должен быть сохранен принцип справедливости. Объективно Беларуси приходится учитывать в своем развитии глобальные процессы, брендом которых, к сожалению, стала имитация человеческих отношений и социальной гарантии, лицемерие, возрождение дискриминационных условий жизни граждан. Наша страна одна из немногих сохранила историческую правду, национальную гордость, уникальные возможности диалектики традиции и инноваций", - сказал эксперт.

По его словам, политическая жизнь Запада состоит в тоталитаризме ритуалов, архаизации социальных процессов и примитивизме общественных отношений.

"Поэтому белорусское общество в основе своей непонятно западному сообществу, а следовательно, и выстраивание своей национальной модели развития не может проходить по западноевропейским лекалам. Инициированная главой государства идея народного единства - ментально востребованная и национально обусловленная в своей исторической перспективе. Только в единстве можно сохранить культурную идентичность, а следовательно, и национальный культурный код Беларуси. Прозвучавшая вчера, 21 марта, всебелорусская молитва в память трагедии Хатыни и обращение главы государства показали всему миру, что Александр Лукашенко интуитивно и интеллектуально аналитически опередил свое время, чувствуя сердцебиение Родины, тем самым став экзистенциональным Президентом страны, что и является фундирующим фактором ее суверенности и независимости", - подчеркнул Николай Щекин.

"Нельзя не сказать об исторической миссии Всебелорусского народного собрания как государственной скрепы белорусской нации. Формирование демократической модели белорусской государственности было начато именно с начала проведения I Всебелорусского народного собрания. VI ВНС выявило и закрепило уникальные свойства глубинного белорусского народа, ориентированного на невероятную жизнеспособность, проявив высший уровень демократических процедур и ценностный механизм сохранения национального кода, - считает кандидат философских наук. - Масштабный социологический опрос, во-первых, завершил поствыборный период, во-вторых, раскрыл фриковость беглых и системный кризис так называемой оппозиции. Благодаря паузе, которую философски и по-государственному выдержал Президент, белорусские граждане начали понимать, что если бы предпринятая попытка придать БЧБ-символам структурность и идеологическую обоснованность в оправдании исторической несправедливости и преступлений, удалась, то мы бы все столкнулись с "режимным тараном белорусизации" и одновременно могли быть втянутыми в разрушительный процесс легализации нацизма. Уверен, что силовые структуры, получив моральную поддержку большинства граждан (итоги соцопроса), будут жестко пресекать в рамках закона все возможные вылазки маргиналов и экстремистских групп (в том числе в Telegram-каналах) с БЧБ-символами, олицетворяющими людское горе, кровь, ненависть и нацизм. Масштабный пересмотр законодательства архиактуален и стратегически оправдан. Сегодня мы создаем новую историческую перспективу для будущих поколений".-0-

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