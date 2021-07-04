Сенатор: Беларусь из всех испытаний выходила еще более сильной и крепкой

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движущей силой в борьбе с испытаниями всегда становилось наше единство. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики, председатель Брестской областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова.

"Беларусь отметила главный национальный праздник. День Независимости наполняет сердце каждого жителя нашей страны чувством гордости за Родину, на долю которой выпадало немало испытаний и из которых она всегда выходила еще более сильной и крепкой", - отметила сенатор.

По ее убеждению, движущей силой в борьбе с испытаниями всегда становилось наше единство.

"Полностью разделяю точку зрения писателя Генрика Сенкевича, который верно подметил: "Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут великие державы". Все мы, несмотря на разность политических взглядов, религиозных убеждений и культурных традиций, подобно большой семье объединены глубоким кровным родством и общностью исторической судьбы. И наша общая задача - сохранить и приумножить это единство, ведь тогда, я уверена, нам многое по плечу!" - резюмировала Тамара Шатликова.-0-