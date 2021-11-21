Сенатор: беженцам должен помочь разрушивший их страны Запад

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцам должен помочь Запад, который разрушил их страны. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Анатолий Шолтанюк, комментируя ситуацию с беженцами на границе Беларуси и Евросоюза.

"Действия польских силовых ведомств, применяющих водометы и слезоточивый газ против безоружных беженцев из ближневосточных стран, стремящихся получить убежище в Евросоюзе, вызывает возмущение. Это прямое нарушение прав человека и международных обязательств", - отметил сенатор.

По его словам, беженцы не виноваты, что оказались без дома и работы на своей земле. "Они вынуждены бежать в поисках лучшей жизни. И те, кто разрушил их страны, должны им помочь. Но пока на своем пути они встречают только сопротивление со стороны Евросоюза, в то время как Беларусь оказывает им всяческую поддержку и помощь", - сказал Анатолий Шолтанюк. -0-