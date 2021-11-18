Сенатор о беженцах: недопустимо подвергать доведенных до отчаяния людей бесчеловечным испытаниям

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недопустимо подвергать доведенных до отчаяния людей бесчеловечным испытаниям, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Марина Ильина, комментируя кризис с беженцами на белорусско-польской границе.

"В очередной раз Беларусь демонстрирует миру гуманизм, сострадание, приверженность общечеловеческим ценностям, помогает людям, которые оказались в беде. Это все свойственно белорусской нации. Миграционный кризис на белорусско-польской границе может и должен быть разрешен в ближайшее время", - считает сенатор.

По ее словам, недопустимо подвергать доведенных до отчаяния людей бесчеловечным испытаниям. "Две страны - две противоположности. Беларусь: теплые вещи, организация ночлега, подвоз горячих обедов, оказание медицинской помощи. Польша: колючая проволока, водометы, светошумовые гранаты. В чем выражается демократия, где борьба за права человека? Я надеюсь, что коллективный Запад найдет путь разрешения этой ситуации", - подытожила Марина Ильина.-0-