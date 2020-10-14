Сенатор: протестные акции в Беларуси - попытка раскачать общество и разделить его на долгие годы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестные акции в Беларуси - попытка раскачать общество и разделить его на долгие годы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Гедич.

"В последнее время заметно, что протестные акции стали менее многочисленными, но вместе с тем более радикальными, - отметил Игорь Гедич. - Недавно я встретил своего знакомого. У нас с ним разные убеждения. И он мне сказал: "Возможно, вы будете моим личным врагом". Я подумал, где я это слышал. Это было в 40-х годах XX века. Помните вождя нацизма? У него были личные враги - Юрий Левитан, Эрих Ремарк, Маринеско. Вот эта тенденция, слегка агрессивно окрашенная, проявляется и сейчас. Мы все хорошо помним историю и знаем, чем закончил этот человек. Я думаю, что этот радикализм закончится тем же самым. Эти угрозы, агрессия не характерны для белорусов, но такие индивидуумы есть, с этими проявлениями нужно бороться и в рамках законодательства принимать определенные решения".

По словам сенатора, в стране есть форматы, которые позволяют каждому донести свое мнение. "Есть формат политических партий, - отметил Игорь Гедич, - диалоговые площадки открываются. Сейчас идет разговор о конституционной реформе. Есть форма подачи своих предложений. Просто правовой нигилизм, который, слава богу, характерен для небольшого количества людей в нашей стране, не должен развиваться. Людей нужно убеждать, с ними нужно разговаривать, что мы видим сейчас и происходит на всех уровнях власти".

Игорь Гедич подчеркнул, что для белорусов всегда была характерна толерантность. "В настоящей момент в Беларуси нет революционной ситуации, мы все это прекрасно понимаем. Это просто попытка, на мой взгляд, раскачать общество, разделить его на долгие годы. Поэтому нужно принимать определенные меры, чтобы не допустить в нашем обществе раскола, это очень важно, - добавил он. - Те события, которые сейчас происходят в Кыргызстане, в Нагорном Карабахе, как мы видим, не делают народ счастливее, они превращают народ и государство в легкую добычу для определенных политических сил, которые вокруг нас существуют. Есть внешние игроки, которые пытаются всячески повлиять на внутреннюю ситуацию в стране. Договоренности о невмешательстве во внутренние дела государства декларируются на бумаге, а на деле они не исполняются. Это, к сожалению, тенденция современного политического мира".-0-

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