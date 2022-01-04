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04 января 2022, 20:45

Сенатор: ведущая роль государства в финансировании здравоохранения сохраняется

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая роль государства в финансировании здравоохранения сохраняется, заявила БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Елена Зябликова.

"Государственный бюджет - это основной финансовый документ страны, определяющий источники доходов и направления использования государственных финансов. Доходы консолидированного бюджета на 2022 год оцениваются в сумме Br47,2 млрд (5,7% к текущему году), расходы - в размере Br50,4 млрд (7%). Несмотря на дефицит (по оценке - Br2,8 млрд), бюджет сохраняет свою социальную направленность: 45% всех расходов - на социальную сферу", - рассказала Елена Зябликова.

В приоритете - поддержка семей, воспитывающих детей, многодетных семей и социально уязвимых категорий граждан, финансирование дошкольного и общего среднего образования, рост заработной платы работников бюджетной сферы.

"Сохранится ведущая роль государства в финансировании здравоохранения: в 2022 году предусмотрено Br8,4 млрд, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года. Еще одним важным направлением расходов, особенно в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, является санаторно-курортное лечение и оздоровление белорусских граждан и детей. На это запланировано более Br170 млн, - отметила сенатор. - Как и в прошлые годы, будут обеспечены социальные гарантии в жилищном строительстве: для поддержки малообеспеченных граждан, в первую очередь многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет направлено Br1,3 млрд".

Бюджет предусматривает увеличение финансовых ресурсов и на оказание поддержки реальному сектору экономики - основному источнику формирования доходов страны. Общий объем средств на данные цели в 2022 году составит Br1,1 млрд, или 14,3% к 2021 году.-0-

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