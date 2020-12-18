Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам рекламы

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили проект закона "Об изменении законов по вопросам рекламы", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект принят Палатой представителей во втором чтении 10 декабря. Его целями являются - приведение закона "О рекламе" в соответствие с декретами Президента и иными законодательными актами, реализация плана либерализации по сектору услуг в области рекламы, утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года, исключение излишних требований и барьеров на рекламном рынке страны, создание условий, обеспечивающих добросовестную конкуренцию в рекламе, защита граждан от ненадлежащей рекламы, отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович

Так, допускается размещение на сайтах производителей, заказчиков и импортеров табачных изделий информации о виде, наименовании и потребительских свойствах табачных изделий. Вводится запрет рекламы жидкостей для электронных систем курения. Отменяется административная процедура по согласованию содержания наружной рекламы и рекламы на транспорте.

"Сокращаются сроки и порядок осуществления административной процедуры по выдаче (продлению действия и переоформлению) разрешения на размещение средства наружной рекламы. Предусматривается право рекламораспространителя на размещение средства наружной рекламы без проектной документации. Разрешается проведение в объектах общественного питания рекламных мероприятий в маркетинговых целях для продвижения алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков, а также бесплатное распространение пива и слабоалкогольных напитков в объеме до 5 л (включительно) одному лицу в качестве призов (подарков)", - рассказал министр.

Кроме того, предусматривается возможность рекламирования на иностранном языке названий культурных, туристических мероприятий, спортивных команд, соревнований, конкурсов, наград. Допускается показ рекламы в детских художественных фильмах, иных детских и образовательных передачах; сокращается объем медицинской рекламы, подлежащей согласованию с Минздравом.

Разрешается указание скидок в рекламе лекарств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, биологически активных добавок к пище. Предусматривается право на указание в социальной рекламе помимо наименований спонсоров также их товарных знаков, эмблем и иной символики в целях привлечения коммерческих организаций к решению социальных проблем.

Предусматривается обязанность рекламодателя и рекламораспространителя прекратить доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его владельца. Вводится запрет на звуковую рекламу в общественном транспорте. Предусматривается запрет на распространение рекламы по телефону, электронной почте без предварительного согласия адресата, полученного в письменной или электронной форме.

"Устанавливаются требования к рекламе о трудоустройстве и учебе за границей, одно из которых - указывать сведения о заработной плате, которые могут быть документально подтверждены и содержатся в договоре о трудоустройстве. Вводится запрет рекламы ритуальных услуг, размещаемой через почтовые ящики, посредством телефонной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, почтовой связи. Предусматриваются требования к рекламе банковских услуг микрофинансовых организаций, а также деятельности на внебиржевом рынке Форекс", - добавил Владимир Колтович.-0-

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