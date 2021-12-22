Сенаторы поддержали изменения в Кодекс об образовании

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект закона разработан в целях совершенствования норм Кодекса об образовании с учетом практики его применения и приведения отдельных его положений в соответствие с изменяющимся законодательством. Правовые нормы документа направлены на дальнейшее совершенствование государственной образовательной политики, повышение качества образования, уточнение его структуры и содержания, дальнейшее укрепление престижа белорусского образования на мировом уровне", - отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Ключевыми нововведениями проекта являются расширение сферы применения целевой подготовки, внедрение новых подходов к итоговой аттестации учащихся на III ступени общего среднего образования. В новой редакции предлагается установить обязательное получение общего среднего образования, вводятся нормы, направленные на внедрение инклюзивных подходов в образовании, обеспечивающих равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Кроме того, предусматривается изменение структуры высшего образования, введение запрета на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, терминов Кодекса об образовании, а также введение возможности финансирования расходов частных учреждений образования в целях обеспечения доступности образования в соответствии с запросами родителей при отсутствии свободных мест в государственных учреждениях образования шаговой доступности.-0-