17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантические циклоны принесут в Беларусь сильный ветер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После тихой и солнечной погоды вторая половина недели покажется просто экстремальной, так как североатлантические циклоны решили пойти ва-банк. Двигаясь вереницей с большими скоростями по акватории Балтийского моря, они, помимо осадков, решили сильными и очень сильными ветрами проверить на прочность всю Западную и Восточную Европу. Достанется и нашей стране", - рассказали в Белгидромете.

В четверг, 17 февраля, большую часть территории страны накроет сильным ветром порывами до 15-20 м/с, днем местами порывы будут достигать 21-24 м/с. "В пятницу, 18 февраля, ветер немного утихомирится, но лишь для того, чтобы снова набраться сил. И в субботу, 19 февраля, когда очередной циклон, еще более резвый, выйдет на Финский залив, Беларусь окажется в зоне больших барических градиентов. Ночью на большей части территории страны вновь ожидается сильный порывистый ветер, а днем его порывы будут достигать 17-24 м/с, в юго-западных районах местами 25-28 м/с", - прогнозируют синоптики.-0-

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