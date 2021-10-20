Шойгу: РФ и Беларусь утвердили план военного сотрудничества на 2022 год

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План российско-белорусского военного сотрудничества на следующий год, направленный на укрепление безопасности Союзного государства, будет включать в себя 139 мероприятий. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

"Утвердили план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, который включает 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств", - сказал Сергей Шойгу, подводя итоги совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси.

По его словам, решения, принятые на заседании, направлены на развитие взаимодействия оборонных ведомств и будут способствовать укреплению военной безопасности Союзного государства. "Первоочередное внимание уделено региональной группировке войск вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, а также развитию объединенных систем военного назначения", - добавил министр.

Важным направлением двустороннего взаимодействия он назвал оперативную и боевую подготовку. "В этом году ее кульминацией стало совместное стратегическое учение "Запад-2021", в котором участвовали воинские контингенты семи государств. Вооруженные силы пяти стран были представлены наблюдателями. Результаты этого масштабного мероприятия подтвердили готовность и способность наших вооруженных сил эффективно решать задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - отметил министр обороны России.-0-

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