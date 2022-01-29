Шпаковский: для экономического рывка необходим широкий диалог с обществом о будущем

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для экономического рывка необходим широкий диалог с обществом о будущем. Об этом директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Нам необходимо будет после референдума, если все пройдет успешно, а пока нет предпосылок говорить о том, что какая-то дестабилизация может быть, вести широкий диалог с обществом о будущем. На сегодняшний день явно есть некоторое непонимание, что такое бизнес, что такое финансовая ответственность, грамотность, что такое реформы", - сказал политолог.

По его словам, работая в трудовых коллективах он сталкивался с тем, что большинство людей выступают за реформы, но часто не могут четко определить, за какие именно, и не готовы в данный момент что-то менять в своей жизни в плане работы. Например, заниматься бизнесом или сменить сферу деятельности.

Александр Шпаковский считает, что надо работать с людьми, а реализуя те или реформы понимать, что далеко не все окажутся готовы вписаться в рынок. "И мы (государство. - Прим. БЕЛТА) не можем их выбросить", - отметил он.

"Для экономического рывка, безусловно, нам необходим широки диалог с обществом о будущем, прежде всего с молодым поколением", - уверен политолог.

Несмотря на то, что Александр Шпаковский считает себя ближе к социалистам, он выступает за то, чтобы вводить элементы рынка, особенно в депрессивные регионы, но и не забывать о социальном аспекте. "Там надо протягивать руку помощи", - подчеркнул он.

Как сообщалось БЕЛТА, 28 января в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко адресовал гражданам три главных вопроса: "Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?", "Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость?" и "Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя?".-0-