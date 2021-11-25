Шпаковский: в корне конституционные основы Беларуси меняться не будут

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В корне конституционные основы Беларуси меняться не будут. Об этом заявил журналистам директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский после совместного заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, сообщает БЕЛТА.

"Самый главный вопрос заключается в следующем: мы ведь не меняем в корне конституционные основы нашего государства. Мы работаем на фундаменте действующей Конституции и вносим определенные изменения на будущее", - отметил Александр Шпаковский.

По словам политолога, сегодняшний момент, может быть, и не требует каких-либо конституционных преобразований. Но если хочется сохранить устойчивое государство в стратегической перспективе, однозначно нужны перемены, учитывающие современные реалии, и страховочные механизмы. "В том числе от того, чтобы к власти не пришли люди, которые хотели бы в корне перечеркнуть все, что было сделано за многие годы", - пояснил он.

"Суть в том, чтобы создать нормативный правовой акт, Основной закон страны, Конституцию будущего, позволяющую развиваться в долгосрочной перспективе", - подытожил Александр Шпаковский.-0-

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