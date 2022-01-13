Шульган: процесс создания нового Министерства цифрового развития и связи близится к финалу

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс создания нового Министерства цифрового развития и связи приблизился к финишной черте. Об этом сообщил журналистам министр связи и информатизации Константин Шульган после совещания Президента Беларуси Александр Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Важность вопроса о создании нового министерства Константин Шульган объяснил большим значением сферы цифровизации для социального и экономического развития страны. "Главой государства было уделено столь пристальное внимание для того, чтобы в указе были заложены нормы, которые сработают, принесут ощутимые изменения в лучшую сторону как для граждан, так и для отраслей экономики", - подчеркнул он.

В результате обсуждения были определены моменты, которые подлежат проработке в правительстве, после чего проект указа будет внесен для подписания Президенту. "Я очень доволен сегодняшним совещанием. Считаю, что резолюция главы государства о доработке и внесении - это близко к финишной черте, - сказал глава Минсвязи и информатизации. - Хотя главное не сам указ, а та работа, которая будет идти исходя из его положений".

Министерство цифрового развития и связи создается на базе Минсвязи и информатизации. И происходит это не ради смены вывески, подчеркнул Константин Шульган. Изменятся в первую очередь функции и задачи. "Мы уже работаем два с половиной года, пока идет проработка указа (о создании нового министерства. - Прим. БЕЛТА), и стараемся жить по новым правилам, хоть они еще и не утверждены. Потому что эти правила продиктованы условиями жизни. Развитие не остановить, оно идет, но оно должно быть управляемое и управляемое государственной системой", - отметил министр.

Как сообщалось, на совещании Президента с руководством Совмина обсуждался проект указа, которым на базе существующего Министерства связи и информатизации предлагается создать новый государственный орган - Министерство цифрового развития и связи.

"Здесь не должно быть гонки, связанной с какими-то там модными течениями. Если что-то меняем, это должны быть изменения по существу. И, самое главное, эти изменения должны быть востребованы обществом, экономикой", - предупредил глава государства.

"С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой - следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня внимательно рассмотрим данный вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, как ему докладывают, в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура: построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки и хранения, внедрены современные средства защиты информации.

"Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий", - заявил белорусский лидер.

Ранее вопрос о создании нового министерства обсуждался на уровне Президента еще в 2019 году с участием руководителей правительства, Администрации Президента, представителей государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий.

В то время первый заместитель премьер-министра Александр Турчин заявлял журналистам о решении создавать госрегулятор на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства. Правительство должно было внести на рассмотрение главы государства проекты соответствующих решений. Кроме того, ставилась задача вывести работу Министерства связи и информатизации на качественно более высокий уровень, чтобы оно в тесном сотрудничестве работало с представителями IT-сектора, занималось развитием цифровизации.-0-