Швед: фактам геноцида белорусского народа в годы ВОВ должна быть дана системная правовая оценка

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны должна быть дана системная правовая оценка. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, комментируя прозвучавшую накануне на совещании у Президента информацию, что Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа эта началась еще в январе текущего года совместно с архивами, в первую очередь органов государственной безопасности (там большой массив уголовных дел в отношении военных преступников), историческими институтами, в том числе Национальной академии наук. И сегодня мы эту работу завершаем. Смысл расследования уголовного дела, если оно будет возбуждено, сводится к тому, чтобы совершенные злодеяния всегда были в нашей памяти, и этим преступлениям должна быть дана в целом системная правовая оценка", - сказал Андрей Швед.

По его словам, с каждым годом появляется все больше информации, ранее неизвестной общественности, о преступлениях, зверствах, совершенных в те годы на территории Беларуси. "Сегодня мы констатируем, что по многим из них правовую оценку в те годы никто не давал. Поэтому сейчас надо все это собрать в единый массив, в целом посмотреть, оценить. И в дальнейшем, если уголовное дело будет возбуждено, уверен, это даст серьезный импульс не только к обсуждению в обществе новых и известных фактов, но и даст правовую основу для того, чтобы мы дальше защищали интересы Республики Беларусь, в том числе на международной арене", - отметил генпрокурор.

"В случае расследования этого уголовного дела будет поставлен вопрос в рамках международных договоров по выдаче некоторых преступников, которые, как выяснилось, еще живы, о работе следственных и правоохранительных органов за рубежом, в том числе в тех странах, которые пытались у нас совершить цветную революцию. Вот мы им зададим много вопросов в рамках оказания правовой помощи. И появятся правовые основания для решения других очень важных вопросов", - подчеркнул Андрей Швед.-0-

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