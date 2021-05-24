Сикорский: решение Литвы не принимать самолеты, следующие через Беларусь, - эмоциональное

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Литвы не принимать самолеты, следующие через Беларусь, эмоциональное и не продиктовано безопасностью, заявил журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что это решение эмоциональное и продиктовано вопросами, не связанными с вопросами безопасности полетов и авиационной безопасности", - сказал Артем Сикорский.

По его словам, на данный момент фиксируются единичные случаи отмены полетов над Беларусью. Артем Сикорский отметил, что такое решение экономически невыгодно для авиакомпаний.

"Никаких угроз для судов, которые идут через наше воздушное пространство, нет. Мы это заявляем с полной ответственностью", - добавил директор департамента.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.-0-