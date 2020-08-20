Силы ОДКБ показали высокий уровень слаженности на учении "Эшелон-2020"

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Эшелон-2020" завершилось сегодня в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

"В сложных условиях пустынно-степной местности при высоких температурах воздуха участники учения успешно выполнили около 20 различных вводных, - рассказали в пресс-центре. - В ходе учения отрабатывались вопросы развертывания пункта управления материально-техническим обеспечением, перевозки воинских контингентов, а также организации материально-технического обеспечения в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Единообразный равнинный рельеф, редкая травянистая растительность и поднимающаяся при движении техники пыль осложняли ориентирование и маскировку войск".

Были отработаны практические действия по охране и обороне командных пунктов и восполнение расхода боеприпасов. Обстановка потребовала развернуть в полевых условиях район массовой заправки техники, комплексный район ремонта и восстановления техники, банно-прачечный комплекс и подвижной хлебозавод.

На церемонии закрытия учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что были апробированы новые подходы к совершенствованию совместной системы материально-технического обеспечения войск ОДКБ и это направление является одним из приоритетных для развития военной составляющей организации. "Привлекаемые войска и силы продемонстрировали высокий уровень слаженности действий по вопросам материально-технического обеспечения, - подчеркнул он. - Многие элементы комплексного района тылового обеспечения были развернуты оперативно и большинство из них размещались в заглубленных укрытиях. В интересах коллективных сил создавался резервный запас питьевой воды. Успешно отработаны многие другие вопросы по обеспечению совместных действий объединенных группировок войск".

В учении "Эшелон-2020", прошедшем с 17 по 20 августа, принимали участие военнослужащие государств - членов ОДКБ и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего было задействовано около тысячи военнослужащих и порядка 250 единиц техники.-0-