Ситуация на границе: беженцы обустраивают место будущего ночлега

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эти минуты беженцы продолжают обустраивать место будущего ночлега, разводя костры и пополняя запасы воды, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом люди выглядят вымотанными и уставшими. Большинство находится здесь 7-8 дней. Одна из беженок рассказала, что сегодня пережила один из самых ужасных дней в жизни. "Я сама из Ирака, у меня двое детей. Мы хотим попасть в Германию, так как на родине небезопасно. Здесь мы находимся уже 6 дней. Очень устали. Многие сегодня попали под водомет и слезоточивый газ. Это ужасно. Нас пугает неизвестность. Мы не хотим именно в Польшу, наша цель - Германия", - рассказала девушка.

Пока одна часть людей вернулась в лагерь, многие беженцы остаются рядом с КПП. По визуальной оценке, сейчас здесь находится около тысячи человек. Люди жгут костры, сушат одежду и обувь.-0-

Фото Максима Гучека