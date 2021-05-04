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04 мая 2021, 19:50

СК: некоторые сотрудники своими действиями показали, что недостойны носить офицерские звания

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые сотрудники своими действиями показали, что недостойны носить офицерские звания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал руководитель пресс-службы СК Сергей Кабакович.

"В августе прошлого года некоторые сотрудники, в том числе нашего ведомства, позволили себе недопустимую форму поведения для офицеров. Они предпринимали попытки по так называемой вербовке действующих сотрудников силовых ведомств в ряды деструктивно настроенных группировок. Кроме того, для разжигания социальной вражды публиковали личные данные сотрудников силовых ведомств, а также не соответствующую действительности информацию, которая направлена на дискредитацию власти и правоохранительной системы в Республике Беларусь", - рассказал Сергей Кабакович.

"Своими действиями они подтвердили, что недостойны носить офицерские звания и каким-либо образом представлять правоохранительные органы нашей страны. Наиболее правильным решением в этой ситуации было инициировать перед главой государства вопрос о лишении бывших сотрудников силового блока, в том числе и нескольких сотрудников СК, воинских и специальных званий", - отметил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий.

Согласно законодательным актам Беларуси военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства.

В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.-0-

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