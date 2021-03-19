СК: вынесено постановление о привлечении Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску вынесено постановление о привлечении Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В ходе расследования прокурором города Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу. МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного. В компетентные органы переданы материалы о признании Telegram-канала блогера на территории нашей страны экстремистским. В Министерство информации направлены материалы для принятия мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу.

"Следователи анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Беларуси и ее национальной безопасности", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в ходе расследования уголовного дела следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) УК.-0-

Начальник УСК по Минску прокомментировал уголовные дела в отношении Антона Мотолько