12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Беларуси в связи со смертью митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что митрополит Филарет был человеком безграничной веры и мудрости. "Нам повезло, что большую часть своей жизни он отдал белорусской земле, которую полюбил всей душой. Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации. Его архипастырское служение в Беларуси совпало с эпохой становления независимого государства. Благодаря поддержке и отеческим советам Владыки мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде. Наша многолетняя дружба и огромное взаимное уважение стали для меня мощной духовной опорой. Мы потеряли Героя Беларуси, наставника и самого искреннего защитника, который до последнего своего часа молился за благополучие этой страны и ее народа", - говорится в соболезновании.

Глава государства подчеркнул, что светлая память о митрополите Филарете навсегда сохранится в сердцах людей и летописи Беларуси.-0-