Слова Лукашенко о недопустимости жестокости к животным обнадежили зоозащитников Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка Президентом разработки законопроекта о защите животных, а также слова о неприемлемости их убийства порадовали и обнадежили зоозащитников. Об этом в беседе корреспонденту БЕЛТА сообщила глава Ассоциации зоозащитных организаций Оксана Давыденко.

Глава государства Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поддержал разработку законопроекта о защите животных и заявил, что готов "способствовать принятию документа вне того плана, который утвержден Президентом, и приводить его в жизнь".

"Разработка проекта велась очень давно. Мы сотрудничали с депутатами по регионам, направляли персональные письма с предложениями о встрече и просьбой поддержать проект закона. Ходили на личные приемы, в том числе к депутатам Олегу Гайдукевичу, Марии Василевич, Марине Ленчевской. Даже возили депутатов в пункт отлова животных на Гурского, там тоже обсуждали закон. А 15 апреля сбрасывали подготовленный проект Марии Василевич и Ольге Креч для внесения его в список законопроектов от Палаты представителей. Но НЦЗПИ его отклонил", - рассказала Оксана Давыденко.

Поэтому то, что депутат Мария Василевич снова актуализировала эту тему перед главой государства, членов ассоциации очень порадовало. "Но есть проблема: не по всем вопросам любители животных сходятся. Мы могли бы собрать 50 тыс. подписей граждан и инициировать принятие законопроекта. Но при масштабном обсуждении его могут зарубить даже сами зоозащитники. Этого бы очень не хотелось", - отметила Оксана Давыденко.

Ее лично порадовали слова главы государства, который поделился, что всегда болезненно реагирует, когда ему докладывают о случаях жестокого обращения с животными. "Для меня неприемлемы и недопустимы три вещи: плач детей, насилие над женщинами, убийство животных", - сказал Александр Лукашенко. Это важный посыл для местных властей, отмечает Оксана Давыденко.

Сейчас в ассоциации завершается анкетирование по итогам работы за прошедший год. В ближайших планах - попасть на прием к первому заместителю министра внутренних дел Юрию Назаренко, чтобы обсудить работу милиции на местах по фактам жестокого обращения с животными. Есть намерение показать ответы госорганов на заявления, когда жестокое обращение, повлекшее смерть животного, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений, квалифицируется как административное нарушение, а не уголовное преступление. Оксана Давыденко отметила, что МВД - одно из тех ведомств, с которым у ассоциации наладилось очень хорошее взаимодействие. За последний год наметились значительные улучшения не без участия руководства министерства. Но очень многое все еще зависит от человеческого фактора на местах.-0-