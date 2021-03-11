Снегопад и гололедица - ГАИ рекомендует учитывать погодные условия

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории Минской области прогнозируются осадки в виде снега, особенно в вечерние и ночные часы. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. ГАИ Минской области рекомендует принять во внимание данную информацию и настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия. Важно при этом выбирать безопасную скорость и дистанцию, проявлять осторожность и повышенное внимание, не допускать резких маневров и торможений", - рассказали в ГАИ.

Особо внимательными следует быть при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, на закруглениях, спусках и подъемах дорог. В населенных пунктах при приближении к пешеходным переходам необходимо снижать скорость.

Пешеходам в целях своей безопасности необходимо проявлять предельное внимание, переходить проезжую часть, предварительно посмотрев по сторонам! В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.-0-