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23 июня 2021, 19:26

Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси

Николай Снопков. Фото из архива
Николай Снопков. Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь благодарна Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС. Это отметил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, выступая сегодня на открытии международной передвижной выставки "100 лет Коммунистической партии Китая", передает корреспондент БЕЛТА.

"Становление Республики Беларусь как независимого государства белорусского народа в 20 веке неразрывно связано с историей мирового коммунистического движения. Коммунизм выступил той политической силой, которая обеспечила народам мира, включая китайский и белорусский народы, право на национальное самоопределение и построение справедливого общества. Когда-то именно в Минске, ставшем потом столицей Беларуси, прошел первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии, выступившей колыбелью идей марксизма-ленинизма, - сказал первый вице-премьер. - Сегодня КПК является теоретическим и практическим авангардом мирового коммунистического движения, а мы с удовлетворением отмечаем это, бережно сохраняя память об исторических истоках".

Николай Снопков процитировал высказывание генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина: "Для партии, которая борется за вечное благополучие китайской нации, столетняя годовщина - ознаменование расцвета жизни".

"Мы искренне рады успехам наших китайских друзей в достижении первой столетней цели - построении среднезажиточного общества в Китае и победе над бедностью. Беларусь вместе с Китаем реализует концепцию сообщества единой судьбы человечества, выдвинутой китайским лидером и содержащей честное и открытое видение мира для всех народов. В современных реалиях международных отношений как никогда актуальны призывы Китая к реформированию глобального управления на основе идей о взаимной помощи и гармоничном сосуществовании всех стран при сохранении и уважении различий", - продолжил он.

Первый вице-премьер также подчеркнул: "Ментальное сходство и историческая общность судеб, а также искренняя дружба наших лидеров предопределяют успешность всестороннего сотрудничества наших стран, которое не сводится исключительно к прагматическим, экономическим аспектам, а несет глубокий человеческий смысл. На основе социологических исследований мы отмечаем высокую готовность белорусов к совместной работе с китайскими товарищами. И сегодня мы это видим на практике и в трудовых, и в учебных коллективах. Беларусь ощущает надежное плечо дружеской поддержки китайских друзей. Китайская мудрость гласит: друзья познаются в беде".

Николай Снопков выразил мнение: "Испытания коронавирусной пандемии подтвердили искренний характер нашей дружбы. В условиях санкционного давления мы благодарны за решительную позицию Китая против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси. Грубое и лицемерное вмешательство во внутренние дела наших стран еще больше сплотят Китай и Беларусь в совместном развитии, железном братстве и всепогодном партнерстве. Беларусь, как и Китай, выбрала свой путь, свою стратегию развития и это позволило добиться существенных результатов. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно отмечал: "Мы учимся у Китая. Свой путь в будущее мы прокладываем вместе с Китаем и на основе его опыта".

"Мы рассматриваем столетие КПК как наш общий праздник и искренне желаем китайским товарищам новых побед в достижении второй столетней цели и в построении Сообщества единой судьбы, гармоничной и неотъемлемой частью которого является Республика Беларусь", - резюмировал первый вице-премьер.-0-

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