Сохранение исторической памяти красной нитью проходит через содержание учебного процесса - Карпенко

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение исторической памяти красной нитью проходит через содержание учебного процесса. Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Защита и сохранение исторической памяти красной нитью проходит через содержание учебного процесса, в первую очередь социально-гуманитарных дисциплин. История Беларуси от первых поселений и Полоцкого княжества до наших дней призвана выработать у учащихся иммунитет против чуждых идеалов и ценностей. Белорусские просветители Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Сымон Будный - лишь некоторые из известных личностей, прославивших землю белорусскую и заложивших фундамент национальной исторической памяти. В связи с этим Министерство образования совместно с Академией наук, вузовскими учеными проводит цикл конференций, семинаров, симпозиумов по актуальным вопросам белорусской истории", - сказал Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что, к сожалению, сегодня мы сталкиваемся с попытками переписывать историю в конъюнктурных политических целях. "За основу берутся отдельные негативные факты, порочащие историческое прошлое Беларуси. Особенно это касается советского периода и Великой Отечественной войны. В прошлом году первым шагом в вопросах противостояния фальсификации истории стало пособие для педагогов "История Великой Отечественной войны", разработанное в 2020 году совместно с учеными России. Такая работа будет продолжена и по другим историческим периодам", - отметил он.

Изучение Второй мировой и Великой Отечественной войн в учреждениях образования Беларуси ведется на учебных предметах "Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь", "Всемирная история", "История Беларуси". "Учебными программами предусмотрено изучение таких содержательных аспектов, как героизм и патриотизм советских людей в Великой Отечественной войне, партизанская и подпольная деятельность на оккупированной территории Беларуси, вклад белорусского народа в победу над нацистской Германией. Предусмотрен также отдельный урок "Наш край", на котором учащиеся изучают события Великой Отечественной войны, основанные на местном краеведческом материале. Кроме того, борьба с фашизмом изучается учащимися на факультативном занятии "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)". В 2020 году это учебно-методическое пособие обновлено", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, в следующем учебном году произойдет полный переход на новые учебные программы и учебные пособия. "Новая учебная программа по истории Беларуси в 11-м классе предусматривает рассмотрение проблемы коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа. Сейчас идет работа над методическим пособием, посвященном истории белорусских государственных символов. Планируется к изданию пособие по тематике воссоединения белорусского народа в сентябре 1939 года", - заключил министр.

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" проходит в Палате представителей. В фокусе ее работы - вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии принимают участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.-0-