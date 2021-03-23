Андрейченко: мир должен помнить страшную правду о войне

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир должен помнить страшную правду о войне, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать, имеют исключительную важность для нашей страны, огромного Евразийского региона и человечества в целом. Память о прошлом - это одновременно и забота о будущем. Широкий общественный диалог, прошедший в Беларуси, выявил потребность в закреплении недопустимости искажения истории и героизации нацизма на уровне Конституции и в законодательстве. Поэтому главная задача нашей конференции - подытожить накопленный опыт сохранения исторической памяти в Беларуси и выработать конкретные предложения, что нужно предпринять по ее защите перед лицом современных вызовов и угроз. Важность выполнения этой миссии подчеркнул глава государства в своем обращении к соотечественникам по случаю 78-й годовщины хатынской трагедии", - сказал Владимир Андрейчейнко.

По его словам, то, что конференция проходит на фоне мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида, далеко не случайно.

"Ни одна другая война не делала угрозу физического уничтожения белорусского народа настолько реальной. Именно память об этой жертве и великом подвиге наших предков всегда была важнейшей чертой национальной идентичности и источником, из которого народ черпал духовные силы и волю в отстаивании национальных интересов. Невозможно передать словами, что пришлось пережить советским людям в годы оккупации. Но каким бы хрупким ни казался человек, в судьбоносные моменты он может проявлять колоссальную силу духа. Несмотря на тактику выжженной земли, враг не смог поставить наш народ на колени, - отметил спикер. - В реализации своего внешнеполитического курса мы всегда исходили из того, что мир должен помнить страшную правду о войне, а международное право защищать всех жителей земли. И практически неизменно мирные инициативы Беларуси находили позитивный отклик в международном сообществе".

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