Союз офицеров: цель неприкрытого давления на Беларусь - ликвидация белорусской государственности

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегаты XI съезда общественного объединения "Белорусский союз офицеров" приняли обращение к военнослужащим Вооруженных Сил, офицерам запаса и в отставке. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"За тридцать лет наша страна состоялась как суверенное и независимое государство, а Вооруженные Силы Беларуси стали надежным гарантом ее национальной и военной безопасности, пользующимся непререкаемым авторитетом у большинства граждан Республики Беларусь. Сегодня, в условиях растущей нестабильности, глобальных и региональных международных конфликтов, Беларусь, оказавшаяся в зоне столкновения разнонаправленных геополитических интересов мировых игроков, подверглась неприкрытому давлению внешних и внутренних деструктивных сил, целью которого является ликвидация белорусской государственности. Мы, офицеры запаса и в отставке, решительно осуждаем бесцеремонное вмешательство стран - членов блока НАТО во внутренние дела нашей любимой Родины - Республики Беларусь. Заявляем о недопустимости попыток искажения истории, оправдания и реабилитации нацизма и коллаборационизма в любых их проявлениях", - говорится в обращении.

Белорусский союз офицеров отметил, что миролюбивый белорусский народ никогда не выступал в роли агрессора в отношении других стран. "Более того, Беларусь выступает с инициативой возобновления широкого международного диалога по вопросам международной безопасности, направленной на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евроатлантике и Евразии. В союзе с государствами - членами ОДКБ и в первую очередь с народами братской России мы создали единое оборонное пространство и единую систему противовоздушной обороны. Мы поступательно продвигаемся по пути создания единого Союзного государства России и Беларуси, - подчеркивается в документе. - В то же время бесчеловечная и лицемерная политика двойных стандартов, проводимая странами так называемого коллективного Запада и их послушными союзниками, в течение ряда лет послужила нарушению требований Устава ООН, многочисленных международных договоров, способствовала развязыванию локальных войн, поставивших многие суверенные государства на грань гуманитарной катастрофы. Это в свою очередь породило поток беженцев из стран Ближнего Востока, Азии и Африки в Западную Европу".

Белорусские офицеры решительно протестуют против откровенной клеветы наших западных соседей по поводу якобы имеющих место нарушений Беларусью международных обязательств и соглашений. "Мы, офицеры запаса и в отставке, не только проводим активную работу по патриотическому воспитанию населения Республики Беларусь, но и, не утратив свои профессиональные навыки, в любой момент готовы выполнить свой воинский долг по предназначению и в случае необходимости защитить неприкосновенность границ и территориальную целостность нашей любимой Родины. Мы готовы по первому приказу Отечества с оружием в руках выступить на защиту священных рубежей нашей любимой синеокой Беларуси. Мы были и до последнего дыхания будем верны воинской присяге и своему долгу. Вместе мы как один ответим на все вызовы и угрозы, сделаем все для сохранения мира и процветания нашей любимой Родины", - дополнили они.-0-