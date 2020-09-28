Соловей: сохранение исторической памяти - важнейшая образовательная задача

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сохранение исторической памяти является важнейшей образовательной задачей. На этом сделал акцент сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, выступая на экспертной сессии "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России" во время VII Форума регионов Беларуси и России, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Губернатор убежден, что Гомельская область является одним из драйверов дальнейшего, в том числе и в сфере образования, интеграционного развития союза двух государств. "Что касается исторической памяти, то тут, думаю, мы все будем солидарны, главным хранителем становится память о Великой Победе. Воспитание живого чувства истории - важнейшая образовательная задача", - считает Геннадий Соловей.

В Гомельской области накоплен уникальный опыт сопричастности образовательной и воспитательной деятельности на примере судеб конкретных героев. Так, в прошлом году в Гомеле открыли памятник гомельчанам братьям Лизюковым. "На плитах монумента в судьбах героев предстает вся география Великой Отечественной войны", - подчеркнул председатель облисполкома. Он обратил внимание, что судьба братьев послужила основой проведения ряда научных конференций в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины при активном участии ученых из Института мировой литературы имени А.М.Горького. "В результате наш вуз заключил договоры о сотрудничестве с этим институтом и с Воронежским государственным университетом, а Гомель и Воронеж по инициативе научно-педагогического сообщества стали городами-побратимами. Партнерские отношения связали Гомель с Калининградом", - подчеркнул губернатор.

Уже в этом году к юбилею Великой Победы на стене дома в Гомеле нанесли сорокаметровый портрет легендарного гомельского партизана и подпольщика - Героя Советского Союза Емельяна Барыкина, уроженца Брянской области.

"Жители Гомельской области с глубоким уважением хранят память о героях Великой Отечественной войны. В Лоевском районе на мемориале в память о битве за Днепр похоронены 365 Героев Советского Союза. В Красном Береге Жлобинского района открыт мемориал детям-жертвам войны. По инициативе самих жителей в этом году создали мемориальный комплекс невинным жертвам войны на месте сожженной деревни Ола", - перечислил объекты памяти Геннадий Соловей.-0-